Alpullu Beldesinde Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Beldesinde, yük taşıyan araçlar denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, trafik ekipleri tarafından yük taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda, fenni muayene, takograf kullanımı, sürücülerin yasal hız sınırları ile çalışma/dinlenme sürelerine uyup uymadığı, alkol etkisi altında araç kullanımı ve araçların zorunlu mali sigortaları konularında denetim gerçekleştirildi.

Denetim ekibi yük taşıyan araç sürücülerine, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu. - KIRKLARELİ