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Alkollü sürücü tarafından çarptırılan adam hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir adam, alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı ancak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 48 yaşındaki adam, alkollü şahsın kullandığı aracın çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Pamukova'da D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Yılmaz'a alkollü olduğu öğrenilen T.K. (21) idaresindeki 54 AEL 339 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgeden kaçan şüpheli T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Nuri Yılmaz'ın bir lojistik firmasında çalıştığı ve tır şoförü olduğu öğrenilirken, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nuri Yılmaz Jandarma Pamukova Sakarya İstanbul Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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