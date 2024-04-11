Alkollü sürücü motosikletliye çarptı, ehliyete el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü bir sürücü yol kenarından arızalanan motosikletini iten sürücüye çarptı. Motosikletli hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz E. idaresindeki 67 AR 821 plakalı Hyundai marka araç, aynı istikamette bozulan motosikletini itmeye çalışan Tayip E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle kaldırıma düşen Tayip E. acı içinde yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri yaralının kendi isteği ile ambulans istememesinden dolayı gerekli tutanakları tuttu. Cengiz E.'nin 210 promil alkollü olduğu belirlendi. 6 ay ehliyetine el konulan Cengiz E. ifadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - ZONGULDAK