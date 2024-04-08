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Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özge Y. (26) yönetimindeki 07 HDL 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü yara almadan araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Şarampole yuvarlanan araç, vinç yardımıyla yola çıkarıldı. Kaza nedeniyle tıkanan trafik aracın çekici ile kaldırılmasıyla normale dönerken, tedbir amaçlı hastaneye giden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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