Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BMA 994 plakalı E.A. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selim Büyük isimli vatandaşa ve o sırada yol kenarında olan İ.K.'ye çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü E.A., Selim Büyük ve İ.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralı olarak hastaneye kaldırdığı Selim Büyük, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan İ.K.'nin durumunun iyi olduğu, E.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazaya ait bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, E.A. idaresindeki motosikletin, Selim Büyük ve İ.K.'ye çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle motosikletin ve yayanın yerde sürüklendiği, çevredeki vatandaşların yaralılara yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı. - ANTALYA