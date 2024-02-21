Alanya'da çevirmesiz radar denetimlerinde 67 araca 200 bin 705 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çevirmesiz radar denetimlerinde 67 araca 200 bin 705 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Şubat Pazartesi günü Oba ve Konaklı Mahallelerinde çevirmesiz radar denetimleri yapıldı. Ekipler tarafından 380 araç denetlendi. Hız sınırını aştığı tespit edilen 67 araca toplamda 200 bin 705 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA