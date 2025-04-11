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Alanya'da ATM'lere Camlı Saldırı

Alanya'da ATM'lere Camlı Saldırı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, toplu ATM'lerin bulunduğu bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATM camları kırıldı. Olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı araştırmalara başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde toplu ATM'lerin bulunduğu yerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATM'lerin camları patlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Saray Mahallesi Oral Caddesinde bulunan toplu ATM'lerde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATM'lerinin camları kırıldı. Ekran camları parçalanan ATM cihazlarına zarar veren kişi ya da kişiler için polis ekiplerin geniş çaplı araştırmaları sürüyor. Sabah saatlerinde ATM cihazına para yatırmak için gelen Selçuk M. isimli vatandaş yaşanan durumdan dolayı üzüntülü olduğunu ve bu durumu gerçekleştiren kişilerin ise bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini söyledi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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