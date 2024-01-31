Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Telefon Dolandırıcılığına Karşı Seferberlik İlan Etti

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, son dönemlerde artış gösteren telefon dolandırıcılığına karşı ilçe genelinde seferberlik ilan etti.

Ekipler gün içerisinde otobüs durakları, banka önleri, kuyumcuları sürekli dolaşarak vatandaşların şüpheli bir durumda olup olmadığını gözlemlerken yine polis ekipleri aynı bölgede vatandaşları bilgilendirmek amacıyla el ilanı dağıtarak vatandaşları uyarıyorlar. Polis ekipleri tarafından uygun görülen noktalara uyarı posterleri astı. - ÇORUM