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Alabama'da Balıkçılık Turnuvasında Trajik Tekne Kazası

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Alabama eyaletinde düzenlenen balıkçılık turnuvasında meydana gelen tekne kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İki teknenin çarpışması sonucu yaşanan olayda, kazanın ardından turnuvanın son günü iptal edildi.

ABD'nin Alabama eyaletinde düzenlenen balıkçılık turnuvası sırasında meydana gelen tekne kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Lewis Smith Gölü'nde düzenlenen Major League Fishing (Birinci Balıkçılık Ligi) turnuvasında iki tekne çarpıştı. Alabama Emniyet Teşkilatı (ALEA), kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, 1 kişinin çarpışma sırasında aldığı yaralardan, 2 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiğini ifade etti. Kazanın ardından turnuvanın son günü iptal edildi. - ALABAMA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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