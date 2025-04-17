Alabama'da Balıkçılık Turnuvasında Trajik Tekne Kazası
Alabama eyaletinde düzenlenen balıkçılık turnuvasında meydana gelen tekne kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İki teknenin çarpışması sonucu yaşanan olayda, kazanın ardından turnuvanın son günü iptal edildi.
ABD'nin Alabama eyaletinde düzenlenen balıkçılık turnuvası sırasında meydana gelen tekne kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Lewis Smith Gölü'nde düzenlenen Major League Fishing (Birinci Balıkçılık Ligi) turnuvasında iki tekne çarpıştı. Alabama Emniyet Teşkilatı (ALEA), kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, 1 kişinin çarpışma sırasında aldığı yaralardan, 2 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiğini ifade etti. Kazanın ardından turnuvanın son günü iptal edildi. - ALABAMA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa