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Akşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 142 Bin Boş Makaron ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Akşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 142 Bin Boş Makaron ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 142 bin boş makaron, 31 bin 520 adet tek dal sigara, 19 bin 90 paket sigara ve 539 adet elektronik sigara ele geçirildi. İki şüpheli hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 142 bin adet boş makaron, tütün ürünleri ve gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir araçla gümrük kaçağı tek dal sigara, makaron kaçakçılığı yapıldığı, bunların Akşehir'de bir adrese indirilerek piyasaya sürüleceği yönünde yapılan ihbar üzerine araştırma yaptı. Ekipler ihbarda geçen adresin önünde duran araçtan M.H.K. ve S.K.'nin kolilerle sigara indirdiğini belirledi. Araçta bulunan ve bir kısmı indirilen malzemelere el koyan ekipler şüpheliler S.K. ve M.H.K. ile aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta, şüphelinin evinde ve iş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 142 bin adet boş makaron, 31 bin 520 adet kaçak tek dal sigara, 19 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara, 15 kilo kıyılmış tütün ve 539 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Şüpheliler M.H.K. ve S.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan S.K. serbest bırakılırken, M.H.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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