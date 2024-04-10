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Aksaray'da Bayramda Trafik Denetimi

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Aksaray'da halkın huzur ve güven içerisinde trafikte seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla bayramın ilk gününde de görev alan jandarma ekipleri yollarda denetim yapıyor.

Bayramın ilk gününde de Aksaray'ın ilçe, belde, köy ve karayollarında görev alan İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri halkın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi için uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Araçları tek tek durduran trafik jandarması ekipleri araç ve sürücüleri ehliyet ruhsat kontrolünden geçirirken, asayiş ekipleri de yolcu konumundaki vatandaşları Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirerek araçlarda arama yapıyor. Şehir genelinde birçok yolda denetim yapan jandarma ekipleri sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uygulamaların bayram boyunca aralıksız olarak süreceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aksaray 3.Sayfa Güncel Haberler

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