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Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, sevk edildiği Adıyaman'daki hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, sevk edildiği Adıyaman'daki hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Esencik (Havo) köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Aydın (33), isimli kişi henüz kim tarafından ateşlediği belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerin hedefi oldu. Ağır yaralı olarak Adıyaman'ın Gerger ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Aydın, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Kizir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Malatya Pütürge Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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