Ailelerin terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinden farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, bin 558 gündür çocukları için oturma eylemine devam ediyor.

Kızı Aysun'dan 8 yıldır haber almadığını ileri süren Aydan Arslan, evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Evladı için 5 yıldır nöbete devam ettiğini belirten Arslan, "5 yıldır burada evlat mücadelemize devam ediyoruz. Kimse bizi görüp duymuyor. Burada sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ne hakları vardı bizim çocuklarımızı götürdüler, buradaki annelerin gözyaşlarını akıttılar. Biz, evlatlarımız HDP ve PKK için büyütmedik. 8 yıldır evladımı benden aldılar. Aysun'umun hasretini 8 yıldır çekiyorum. Kızım, eğer beni görüyorsan dön. Devletimize teslim ol. Oradaki arkadaşlarınla birlikte artık dönün. Size herhangi bir ceza verilmeyecek. Oradakiler sizin gözünüzü korkutuyor. Artık bu hasretimiz bitsin" dedi. - DİYARBAKIR