Hamur ilçesinde yapılan toplantıda, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve trafik eğitimi konuları ele alındı. Toplantı sonrasında ise öğrencilere trafikle ilgili eğitim verildi ve broşürler dağıtıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde spor müsabakaları için güvenlik ve trafik eğitimi toplantısı düzenlendi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, spor müsabakalarında güvenlik önlemleri ve trafik eğitimi konularında toplantı düzenlendi.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik kanun hükümleri, ilçede yapılacak olan spor karşılaşmalarında alınması gereken tedbirler ve bunların uygulanması ve denetlenmesi hususları görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Tufan Gündüz, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Akkan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sezai Arslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Öner, Hamur Kümbet Spor Kulübü Başkanı Reşat Yiğit ve Hamur Spor Kulübü Başkanı Ali Kemal Coşkun katıldı.

Toplantının ardından, ilçe emniyet amirliği trafik denetleme büro görevlileri ve ilçe jandarma komutanlığı trafik birimi tarafından, ilçedeki bazı okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve taşımalı eğitim servis şoförlerine "Trafikte Yaya, Yolcu Güvenliği ve inme-binme kuralları" konusunda eğitim verildi.

Eğitimde, öğrencilere trafik işaretleri, yaya geçitleri, kemer takma, araç içindeki davranışlar, servis araçlarına binerken ve inerken dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonunda, öğrencilere trafikle ilgili broşürler dağıtıldı. - AĞRI