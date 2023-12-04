Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilmeye çalışılırken yakalandı

Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilmeye çalışılırken yakalandı

4 Aralık 2023 10:45 Son Güncelleme: 10:47 Abone Ol

Kalkan Operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Doğubayazıt ilçesinde bir tıra bindirilen 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.