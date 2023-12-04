Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilmeye çalışılırken yakalandı
Kalkan Operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Doğubayazıt ilçesinde bir tıra bindirilen 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da bir tıra bindirilmeye çalışılan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kalkan Operasyonları doğrultusunda göçmen kaçakçılığıyla mücadelede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde yol kenarında bir tıra bindirilen 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI