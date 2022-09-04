Ağrı 3. sayfa haberleri: Ağrı'da otomobil takla attı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Ağrı haberleri: Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti. Doğubayazıt'ta düğüne gittiği bildirilen sürücü Mustafa Telhan (21) Ağrıya dönerken, Taşlıçay ilçesine 8 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı, Araç camından dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Taşlıçay Ağrı 3. Sayfa Haberler

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