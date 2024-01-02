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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'daki otomobilin çarparak devirdiği elektrikli bisikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu Nuribey Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A, (82) idaresindeki 03 AR 110 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ş.G'nin (39) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüsü ile araçtaki S.A. (21) ile İ.G. (7) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şuhut Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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