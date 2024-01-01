Afyonkarahisar'da okuma, yazma öğrenen öğrenciler mektuplarını jandarmaya yazdı
Afyonkarahisar'da Ceylan Emet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, yeni yıl dolayısıyla Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulunarak, mektuplarını jandarma personellerine takdim etti.
Afyonkarahisar'da okuma, yazma öğrenen birinci sınıf öğrenciler ilk mektuplarını ilçede görev yapan jandarma personellerine yazdı.
Ceylan Emet İlkokulu 1.'nci sınıf öğrencileri yeni yıl dolayısıyla Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Yeni okumaya öğrenen öğrenciler ilçe jandarma da görevli Mehmetçiklere yazmış oldukları mektupları takdim ettiler. Minikler jandarmadan gelen ağabeylerini kapıda karşıladı.
Ardından minikler yazdıkları mektupları İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya ve beraberindeki jandarma personellerine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR