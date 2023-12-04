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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı, Elektrik Direği Yolu Kapatınca Çevredekiler Devirdi

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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç, önündeki araca çarptıktan sonra orta refüjdeki bariyerleri yıkıp elektrik direğine çarparak durabildi. Elektrik direği yolu kapatınca çevredekiler tarafından devrildi ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç önündeki araca çarpıp orta refüjdeki bariyerleri yıkıp ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada aracın yıktığı elektrik direği ise yolu kapatınca çevredekiler el birliği ile direği yoldan kaldırıp yolu tekrar ulaşıma açtı.

Olay, kent merkezi Rauf Denktaş Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.İ., idaresindeki 03 DA 459 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce önünde seyreden E.A., yönetimindeki 03 EA 944 plakalı otomobile çarpıp ardından orta refüje çıkarak bariyerleri yıktı. Araç sonrasında elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddeti ile elektrik direği yola devrildi. Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Kazada bariyer ve diğer araçlardan fırlayan parçalara çarpan H.T.'nin kullandığı 42 EAJ 90 plakalı otomobilde ise maddi zarar meydana geldi.

Aracın devirdiği elektrik direği ise yoldaki trafiği aksatınca çevredekiler el birliği ile direği devrildiği yerden kaldırıp yol kenarına çekti. Vatandaşların direği taşıdıkları anlar ise ilginç görüntü oluşturdu.

Olayda ölen ya da yaralanın olmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rauf Denktaş Tragger Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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