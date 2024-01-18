Afyonkarahisar'da FETÖ/PYD Üyesi Yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs takibe alındı. Şahsın FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde sözde A Mütevelli yapılanmasında yer alan O.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan şahıs cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR