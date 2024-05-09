Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Bilişim Sistemleri Kullanan Dolandırıcı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve 4 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve 4 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan İ.E.'nin peşine düştü. Ardından ekipler yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title