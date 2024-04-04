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Adıyaman'da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

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Adıyaman merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişinden 4'ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçların işlendiğine dair bilgi alarak harekete geçti. Polis ekipleri organize suç örgütüne yönelik Adıyaman ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyon çerçevesinde 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 8 şahıstan H.Y.B., M.A., E.A., M.A.Y., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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