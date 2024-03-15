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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Ç, idaresindeki 02 ADG 792 plakalı motosiklet ile Abdulsamet B., 02 AAV 601 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Sebze Hali yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fırat Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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