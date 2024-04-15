Adıyaman'da mısır silajı yüklü tır yan yattı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mısır silajı yüklü tır yan yattı, mısırlar yola saçıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen İbrahim Atadağ idaresindeki 01 AHP 869 plakalı tır Çelik Rampası'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere yan yattı.
Meydana gelen kasada tır dorsesin de bulunan mısır silajı karayoluna saçıldı. Kazayı hafif sürücü yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazanın ardından tır dorsesi çekici yardımıyla yan yattığı yerden kurtarıldı. Karayoluna saçılan mısır silajı ise karayolu ekiplerinin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN