Adıyaman'da çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Adıyaman'da kaza sonrası çalınan motosiklet, olayın medyada yer almasının ardından terk edilmiş halde bulundu. Motosikletin parçalanmaya çalışıldığı ve masrafının olduğu belirtildi.

Adıyaman'da kaza sonrası olay yerinden çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında geçtiğimiz günlerde Kübra Cicioğlu 63 PR 223 plakalı motosikletle eczaneye ilaç almayı giderken kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kaza yaptığı 180 bin TL değerindeki motosiklet kazadan hemen sonra çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi kaza sonrası kaldırıma bırakılan motosikleti çaldığı görülüyor.

Yaşanan bu hırsızlık olayının medyada yer almasının ardından motosiklet yine Sümerevler Mahallesinde yol kenarına terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu.

Kübra Cicioğlu, motosikletin parçalanmaya çalışıldığını ve 30-40 TL değerinde masrafı olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN