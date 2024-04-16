Adıyaman'da aranan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde çeşitli suçlardan aranması bulunan M.S., isimli şahsı fark eden polis ekipleri şahsı yakalamak istedi. Polis ekiplerini fark eden şahıs hızlı bir şekilde kaçarak ara sokaklara girdi. Bir süre kovalanan ve kayıplara karışan şahsın yakalanması için polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Şahsın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN