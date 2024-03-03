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Adana merkezli operasyonda 74 kişi tutuklandı

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Adana merkezli yapılan 'Sibergöz-23' operasyonunda, dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana merkezli 20 ilde yapılan "Sibergöz-23" operasyonunda, dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, mobil uygulamalarda yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şebeke takibe alındı. Teknik ve fizik takip sonucunda şebeke tamamen deşifre edildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Adana merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak'ta "Sibergöz-23" operasyonunu yaptı.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda 146 şüpheli yakalandı. Şüpheliler daha sonra Adana'ya getirildi.

"300 milyon TL taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu"

Operasyonda söz konusu şüphelilerin evleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 586 bin lira ile çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ise el konuldu.

"30 milyar TL dolandırdılar"

Söz konusu şüphelilerin insanları dolandırılarak elde ettikleri paraları izini kaybettirmek için kripto paraya çevirdiği belirlendi. Şüphelerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 58 kişi adli kontrol şartıyla, 14 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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