Adana'daki eski devlet hastanesinde yangın çıktı, 2 işçi mahsur kaldı
Adana'da bulunan eski devlet hastanesinde çıkan yangında 2 işçi mahsur kaldı. Yangının ardından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmalarına başladı.
Adana'daki eski devlet hastanesinde yangın çıktı. 2 işçi mahsur kalırken, patlamaların olduğu öğrenildi.
Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek ve işçilerin kurtarılması için çalışmalara başladı. - ADANA