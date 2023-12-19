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Adana'daki eski devlet hastanesinde yangın çıktı, 2 işçi mahsur kaldı

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Adana'da bulunan eski devlet hastanesinde çıkan yangında 2 işçi mahsur kaldı. Yangının ardından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Adana'daki eski devlet hastanesinde yangın çıktı. 2 işçi mahsur kalırken, patlamaların olduğu öğrenildi.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek ve işçilerin kurtarılması için çalışmalara başladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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