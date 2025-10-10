Adana'da Vale Hizmetine 280 Bin TL Ceza Uygulandı

Adana'da yönetmeliğe uygun vale hizmeti vermeyen 18 işletmeye toplam 280 bin TL ceza uygulandı. Polisin müşteri kılığında vale kimliği olmayan kişiyi suçüstü yakalaması anbean kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 38 iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yönetmeliğe aykırı şekilde vale çalıştırdığı tespit edilen 18 işletmeye toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisin müşteri gibi valenin yanına gittiği, vale kimliği olmayan kişiyi suçüstü yakaladığı anlar da görüntülere yansıdı. - ADANA