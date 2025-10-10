Haberler

Adana'da Vale Hizmetine 280 Bin TL Ceza Uygulandı

Adana'da yönetmeliğe uymayan vale hizmetleri nedeniyle 18 işletmeye toplam 280 bin TL ceza kesildi. Polisiye ekipler, vale kimliği olmayan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 38 iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yönetmeliğe aykırı şekilde vale çalıştırdığı tespit edilen 18 işletmeye toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisin müşteri gibi valenin yanına gittiği, vale kimliği olmayan kişiyi suçüstü yakaladığı anlar da görüntülere yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
