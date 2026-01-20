Haberler

İş yeri soyuldu, hırsızlara "Teslim olun" çağrısı yaptı

İş yeri soyuldu, hırsızlara 'Teslim olun' çağrısı yaptı
Güncelleme:
Adana'da bir telefon dükkanına kapı camını kırarak giren hırsızlar, 200 bin TL değerinde telefon ve tablet çaldı. Dükkan sahibi Halil Dudukanlı, maddiyatın önemli olmadığını belirterek hırsızlara teslim olma çağrısında bulundu.

Adana'da parke taşıyla camı kırılıp dükkanından telefon, tablet ve akıllı saatleri çalınan iş yerinin sahibi hırsızlara, "Maddiyat çok önemli değil, teslim olun" çağrısında bulundu.

Olay, 19 Ocak günü gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi'nde bir telefoncuda meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen, yüzleri kapüşon ve motosiklet kaskı ile kapalı 2 kişi, parke taşı ile iş yerinin camlarının kırıp içeri girdi. Şüpheliler cep telefonu, tablet gibi birçok ürünü kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

"200 bin TL civarı zararım var, maddiyat önemli değil"

İş yeri sahibi Halil Dudukanlı (26), "Dün gece dükkanımın camı kırıldı diye beni polis aradı. İş yerine geldiğimde telefonlar, tabletler ve saatlerin çalındığını gördüm. Ortalama 200 bin TL civarı zararım var. Maddiyat çok önemli değil, iş yerime saldırı oldu, dükkanımız yağmalandı. Emniyete güveniyoruz, arkamızda biliyoruz. İnşallah bulacaklar" dedi.

İş yeri sahibi Dudukanlı, "Teslim olun kardeşim, böyle şeyler hoş değil. Bizi rezil ettiniz, şu an iş yerimiz kapalı. Müşterilerimizi ağırlayamıyoruz. Teslim olsunlar, böyle bir şey yapmasınlar" şeklinde konuştu. - ADANA

