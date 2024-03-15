Adana'da Otomobilden Uyuşturucu ve Silah Çıktı
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığından şüphelendiği bir aracın önünü keserek durdurdu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada bagaj bölümüne tepki verdi.
Ekipler aracın bagajını aradığında 34 paket içerisinde toplam 102.49 gram bonzai, 0.75 gram bonzai hammaddesi, 0.73 gram metamfemin, 15 uyuşturucu hap, 64.52 gram bonzai maddesinin çoğaltılmasında kullanılan tütün, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 10 mermi ile çelik yelek ele geçirdi.
Araç sürücüsü Hakan B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA