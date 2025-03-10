Adana'da İş Adamı Tarhan'a Haraç Çetesi Saldırdı

Adana'da iş adamı Mahmut Tarhan'ın iş yeri, kendisinden 15 milyon TL haraç isteyen çeteye para vermediği için 13 defa kurşunlandı. İstedikleri parayı alamayanlar en sonunda Tarhan'ı bacağından vurup yürüyemez hale getirdi.

Kentte mobilyacılık, çelik kapı ve inşaat malzemeleri üzerinden fabrikaları bulunan iş adamı Mahmut Tarhan (35) 5 ay önce tehdit mesajları almaya başladı. Aldığı mesajlarda 15 milyon TL kendisinden haraç isteyen çeteye boyun eğmeyen Tarhan'ın iş yerleri ve otomobilleri toplamda 13 defa kurşunlandı. Çete istediği parayı alamayınca yine Tarhan'ın iş yerini kurşunlamaya geldi. 3 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşanan olayda motosikletli kasklı şüpheli Tarhan'ı ayağından vurarak kayıplara karıştı.

Hastaneye kaldırılan Tarhan'ın kemiğine isabet edilen kurşun çıkartılamayınca yürüyemez hale geldi.

Yaşadıklarını anlatan Mahmut Tarhan, "Yaklaşık 5 ay önce bana bir mesaj geldi. Mesajda 5 milyon TL para istenmesi söz konusu oldu. Bunu ciddiye almadım, gelip geçici olduğunu düşündüm. Sonra yurt dışı hatlarından beni sürekli arayıp tehdit etmeye başladılar. En son 'sana sıkacağız' dediler. Gece yarısı park halindeki aracımı kurşunladılar. Emniyeti arayıp durumu bildirdi. Gidip ifade verdim. İfade verdikten sonra şahıslar beni arayıp 'Sen devletine güven devletin seni koruyabileceğine inanıyorsan, sen git ifadeni ver' diye tehdit ettiler. Bunun üzerine sürekli iş yerlerimi kurşunlamaya başladılar. 13 defa iş yerlerim kurşunlandı. En son ki olayda sabah 9 sıralarında motosikletli kasklı bir kişi ağabeyime saldırdı. Çıkan kargaşa esnasında motorcu silahla ateş açtı. Ben kaçmak istedim, onu kovaladım sonra da üzerine atladığımda da vuruldum" diye konuştu.

Tarhan, "Başlangıç olarak 5 milyon TL istediler, sürekli devlete gidip şikayette bulunduğum için cezayı 10 milyon TL yaptılar. Sürekli de miktarın yükseleceğini söylediler. 3 tane şirketim olduğu halde fabrikalarım durdu çalışanlarımın can güvenliği yok. Ne yapalım gidelim mi kaçalım mı? İş yerlerimi kiraya verip çıkmayı düşündüm. Fakat kiracıları da rahatsız edeceklerini duydum. Bu saatten sonra burada yerim olmadığını, ahirete kadar peşimi bırakmayacaklarını duydum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tarhan'ı yaralayan kişinin henüz kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi. - ADANA