50 bin paket kaçak sigara yakalattı, 'Ucuza bulunca toplu satın aldım' dedi

Adana'da polis bir kamyonetten 5 milyon TL değerinde 50 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraları yakalatan sürücünün ifadesi ise adeta pes dedirtti. Sürücünün, "Ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E.n'in kente kaçak sigara sokacağı bilgisine ulaştı. Ekipler V.E.'nin kullandığı kamyoneti tespit edildi. Ardından harekete geçen polis, V.E.'nin aracıyla seyir halindeyken yakalandı. Aracın arkasındaki kutuların içerisinde 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların gümrüklenmiş değerinin ise 5 milyon TL olduğu belirtildi.

V.E. emniyetteki sorgusunda, "Ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

