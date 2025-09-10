Haberler

Adana'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Adana'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis, Yüreğir ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da polis tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yüreğir ilçesinde kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polisin yaptığı operasyonda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüphelide adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanal V'ye kayyum atandı

Bir televizyon kanalına kayyum atandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.