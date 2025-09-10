Adana'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Adana'da polis tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yüreğir ilçesinde kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polisin yaptığı operasyonda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüphelide adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA