RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, birçok kanala ceza yağdırdı. RTÜK'ün ceza verdiği kanallar arasında yasadışı bahis reklamı yapan S Sport ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ve TV8'de yer alıyor.

11 KANALA 13 AYRI YAPTIRIM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün yapılan toplantısında; Halk TV, Flash Haber, Tele 1, Sözcü TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport, Exxen ve TV8'e 13 ayrı yaptırım uygulandı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINA PARA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, TV8'e ayrıca reklam süresini aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

RTÜK VERDİĞİ CEZALARIN TAMAMI VE GEREKÇELERİ

RTÜK'ün verdiği cezalar ve gerekçeleri şöyle;