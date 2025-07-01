ABD Senatosu'ndan Başkan Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı' Geçti

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın iç politika için önemli bir yasa olan 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı 51 lehte, 50 aleyhte oyla kabul etti. Başkan Yardımcısı James David Vance'ın oyu, tasarının geçmesinde belirleyici oldu. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Yasa tasarısı büyük vergi indirimlerini kalıcı hale getiriyor ve düşük gelirli gruplara yönelik yardımlarda kesintiler öngörüyor.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın iç gündemini oluşturan "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" (MEGA), 51 lehte, 50 aleyhte oyla kabul edildi. Kararı, Başkan Yardımcısı James David Vance'in oyu belirledi.

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin girişimiyle Başkan Donald Trump'ın iç politikadaki amiral gemisi olarak lanse ettiği kapsamlı vergi ve harcama kesintisi yasa tasarısı için bugün oylama yapıldı. "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" (MEGA) için yapılan oylamada, 50 lehte, 50 aleyhte oy ile eşitlik çıkarken, Başkan Yardımcısı James David Vance'ın oyu eşitliği bozdu ve tasarı kabul edildi.

Senato'da günlerce süren müzakerelerin ardından gerçekleşen kritik oylamada, 3 Cumhuriyetçi senatör Susan Collins, Thom Tillis ve Rand Paul, Demokratlarla birlikte tasarıya karşı oy kullandı. Alaska Senatörü Lisa Murkowski ise uzun tereddütlerin ardından tasarıya destek verdi, ancak sürecin "aceleye getirildiğini" belirtti.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Yasa tasarısının Başkan Trump tarafından imzalanabilmesi için Temsilciler Meclisi'nin Senato versiyonundaki değişiklikleri onaylaması gerekiyor. Ancak içerideki muhalefet ve kamuoyundaki tepki, sürecin önümüzdeki günlerde daha da çetin geçeceğini gösteriyor.

"Herkes için bir şey var"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Alcatraz Hapishanesi'nde yaptığı açıklamada, yasa tasarısının Senato'dan geçmesini "harika bir gelişme" olarak nitelendirdi. "Bu yasa tasarısında herkes için bir şey var" diyen Trump, hedefinin 4 Temmuz'a kadar imza sürecini tamamlamak olduğunu söyledi, ancak takvime yetişmenin zorluğuna da dikkat çekti.

MEGA, büyük vergi indirimlerini kalıcı hale getiriyor

Trump'ın MEGA olarak tanıttığı paket, ilk başkanlık döneminde geçici olarak uygulanan büyük vergi indirimlerini kalıcı hale getiriyor. Tasarı, aynı zamanda düşük gelirli ABD'lilere yönelik sağlık ve gıda yardımlarında büyük kesintiler içeriyor.

Demokratlar direndi, Musk tehdit etti

Demokrat senatörler, yasa tasarısının geçmesini geciktirmek için prosedürel taktiklere başvurdu. Senato katiplerinin 940 sayfalık tasarıyı yüksek sesle okuması ve uzun değişiklik önerileri görüşmeleriyle süreç uzatıldı.

Öte yandan teknoloji milyarderi Elon Musk, yasa tasarısının özellikle elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjiye yönelik sübvansiyonları kesmesini sert şekilde eleştirdi. Musk, bu tasarının geçmesi durumunda yeni bir siyasi parti kurma tehdidinde bulunmuş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerine rakip adayları destekleyeceğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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