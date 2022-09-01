Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de nefes kesen kurtarma operasyonu

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Arizona eyaletindeki Romero Geçidi'nde mahsur kalan 2 dağcı ve bir köpek için helikopterle nefes kesen bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Romero Geçidi'nde mahsur kalan 2 dağcı ve bir köpek için helikopterle nefes kesen bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

ABD'nin Arizona eyaletinde nefes kesen bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Pima County Şerif Departmanı Arama Kurtarma ve Hava Birimleri, Romero Geçidi'nde mahsur kalan 2 dağcı ve bir köpek için harekete geçti. Nefes kesen kurtarma operasyonunun ardından dağcılar ve köpek kurtarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dağcıların ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Pima County Şerif Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, mahsur kalan köpeğin halat yardımıyla helikoptere çekilerek kurtarıldığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title