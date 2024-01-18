ABD Adalet Bakanlığı, Uvalde okul saldırısında polisi suçlu buldu

ABD Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Texas eyaletindeki Uvalde kasabasında düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında polisi suçlu buldu.

ABD'nin Texas eyaletindeki Uvalde kasabasındaki Robb İlköğretim Okulu'na 2022'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ABD Adalet Bakanlığı, 400 sayfalık rapor yayınladı. Raporda, olay sırasında okula gelen polis ekiplerinin 18 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirmesinin toplam 77 dakika sürdüğü belirtilerek, polisin 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldüğü olayı doğru bir şekilde değerlendiremediği aktarıldı.

Polisin okula müdahale öncesinde, müdahale anında ve sonrasında "birçok kritik ve taktiksel hata' tespit edildiği aktarılan raporda, silahlı saldırganın durdurulmadan önce binanın içinde yaklaşık 142 el ateş ettiği ifade edildi. Raporda, polisin olaya yanlış şekilde ve geç müdahale ettiği belirtildi.

Yaşanan trajik saldırıda kızı Lexi Rubio'yu kaybeden Kim Rubio yaptığı basın açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın olayla ilgili detaylı incelemesi ve raporunu doğru adım olarak değerlendirirken, "Sanırım ilk kez saygı duyulduğunu hissettik, bize saygıyla davranıldığını hissettik ve bu araştırmaların sonunda aradığımız yanıtları alacağımıza inanıyorum" dedi.

Uvalde'de saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 21 kişiyi öldürmesinin ardından ABD hükümeti, ülkede silah satın alma yaşını 21'e yükseltmişti. - WASHINGTON