Üye Girişi
Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Uvalde okul saldırısında polisi suçlu buldu

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Texas eyaletindeki Uvalde kasabasında düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında polisi suçlu buldu. Polisin saldırganı etkisiz hale getirmesi 77 dakika sürmüş ve birçok hata yapılmıştır.

ABD Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Texas eyaletindeki Uvalde kasabasında düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında polisi suçlu buldu.

ABD'nin Texas eyaletindeki Uvalde kasabasındaki Robb İlköğretim Okulu'na 2022'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ABD Adalet Bakanlığı, 400 sayfalık rapor yayınladı. Raporda, olay sırasında okula gelen polis ekiplerinin 18 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirmesinin toplam 77 dakika sürdüğü belirtilerek, polisin 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldüğü olayı doğru bir şekilde değerlendiremediği aktarıldı.

Polisin okula müdahale öncesinde, müdahale anında ve sonrasında "birçok kritik ve taktiksel hata' tespit edildiği aktarılan raporda, silahlı saldırganın durdurulmadan önce binanın içinde yaklaşık 142 el ateş ettiği ifade edildi. Raporda, polisin olaya yanlış şekilde ve geç müdahale ettiği belirtildi.

Yaşanan trajik saldırıda kızı Lexi Rubio'yu kaybeden Kim Rubio yaptığı basın açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın olayla ilgili detaylı incelemesi ve raporunu doğru adım olarak değerlendirirken, "Sanırım ilk kez saygı duyulduğunu hissettik, bize saygıyla davranıldığını hissettik ve bu araştırmaların sonunda aradığımız yanıtları alacağımıza inanıyorum" dedi.

Uvalde'de saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 21 kişiyi öldürmesinin ardından ABD hükümeti, ülkede silah satın alma yaşını 21'e yükseltmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Teksas Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı kim oldu? Ağrı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü kimdir? AK Parti Ağrı adayı kim oldu? Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir? AK Parti Adana adayı kim oldu? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title