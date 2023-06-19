8 aylık hamile model silahlı saldırıda hayatını kaybetti ölmeden kısa süre önce bebeğini dünyaya getirdi

Washington, DC'de bir otomobilin içinde bulunan 22 yaşındaki sekiz aylık hamile model Samya Gill, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda 14 mermi isabet ettiği araçta ağır yaralanan Gill, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yanında bulunan bebeğinin babası ise hafif yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ederken, Gill'in öldürülmesi geçen hafta DC'de gerçekleşen dört cinayetten biri oldu. Başkentteki cinayetler yüzde 16 artış gösterdi.

22 yaşında sekiz aylık hamile modelSamya Gill, Washington, DC'deki bir otomobilin içindeyken, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

Polis raporlarına göre, Gill ve doğmamış çocuğunun babası, perşembe günü saat 11:20 sıralarında park etmiş araçlarında oturdukları sırada başka bir araçtan iki saldırgan araçlarını yayılım ateşine tuttu. 14 merminin isabet ettiği araçta ağır yaralan Gill, hastaneye kaldırıldı. Sezeryan ile bebeğini doğurduktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Yanında bulunan bebeğinin babası ise hafif yaralandı. Ağır yaralı olarak doğan bebeğin tedavisine devam ediliyor.

Saldırının hangi amaçla yapıldığı bilinmezken saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediliyor.

Gill'in annesi, kızının bir model olduğunu ve online bir giyim butiği işlettiğini, ancak son zamanlarda bebeğine hazırlanmaya tüm zamanını adadığını söyledi. Eğer bebek hayatta kalırsa, torununu büyüteceğini belirtti.

Gill'in öldürülmesi, geçen hafta DC'de gerçekleşen dört cinayetten biri oldu. 2022 ile karşılaştırıldığında, başkentteki cinayetler yüzde 16 artış gösterdi. Şehirde, son 20 yılda sadece ikinci kez 200'ün üzerinde cinayetle işlendi..