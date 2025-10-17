Haberler

71 Yaşındaki Adam İnternette 600 Bin Lira Dolandırıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 71 yaşındaki M.G., internet üzerinden tanıştığı bir şahsa toplamda 600 bin lira para yollayarak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan M.G., polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, M.G. internet ortamında yatırım yapmak için iletişime geçtiği, kişinin hesabına toplam 600 bin TL para yolladı. Şahsa son yaptığı ödemeden sonra iletişimin kesilmesi ve kendisine ulaşamaması üzenine dolandırıldığını anlayan M.G., Vakfıkebir Merkez Polis Amirliği'ne başvurarak şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından dolandırıcı şahsın tespiti ve teminine yönelik çalışma başlatıldı. - TRABZON

