71 Yaşındaki Adam Dolandırıcıların Tuzağına Düşerek 170 Bin TL'sini Kaybetti

Samsun'da 71 yaşındaki vatandaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 170 bin TL'sini kaptırdı. Polis, saniyelerle yarışmasına rağmen paranın havale edilmesine engel olamadı.

Olay, İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi'ndeki özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G.(71), kendisini savcı veya polis olarak tanıtan organize telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaşlı adamı kandırarak bankaya yönlendirdi. Telefonu kapattırmayan dolandırıcılar, yaşlı adama kendi hesaplarına 170 bin TL havale yaptırdı.

Yakınları, sürekli telefonu meşgul çalan A.G.'ye ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis alarma geçti. İki resmi polis ekibi hızla bankaya sevk edilirken, Cumhuriyet Meydanı'nda hazır bekleyen çevik kuvvet ekipleri de destek için bankaya koştu. Ancak polisler yetişmeden saniyeler önce 170 bin TL dolandırıcıların hesabına havale edildi.

Yaşlı adam, polis eşliğinde paranın gönderildiği devlet bankasına götürüldü. Burada havalenin dondurulması için işlem başlatılırken, A.G. karakola giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. - SAMSUN