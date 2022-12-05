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6 milyonluk kripto para üreten şüpheli Kuşadası'nda yakalandı

3. Sayfa Haberleri

6 milyonluk kripto para üreten şüpheli Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gümrük kaçağı cihazlar ile 6 milyon TL değerinde kripto para üretimi yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gümrük kaçağı cihazlar ile 6 milyon TL değerinde kripto para üretimi yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faaliyet izni olmadan fon sistemi işletme ve elektronik para ihraç etme suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde gümrük kaçağı cihazlar ile kripto para ürettiği tespit edilen bir eve baskın yapıldı. Takdiri değeri 6 milyon TL olan ve gümrük kaçağı cihazlar ile elektronik para ürettiği tespit edilen A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 1 adet laptop bilgisayar, 80 adet anakart, 70 adet ekran kartı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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