4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı 3. Sayfa Haberleri 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dördüncü kattaki balkondan aşağıya düşen çocuk yaralandı. 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dördüncü kattaki balkondan aşağıya düşen çocuk yaralandı. Olay, Barış Mahallesi 1827 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabia A. isimli çocuk, 4'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Rabia A., burada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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