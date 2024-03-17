28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da 28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ankara'nın Bala ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi. H.S. ve N.K.'nin kullandığı tırlarda kaçak tütün olduğu bilgisine uluşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bala ilçesi yol kontrol noktasında tırlar durduruldu. Tırlarda yapılan arama sonucunda 29 ton kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.