Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan zanlı, yakalandı. Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan zanlı, yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldır aranan H.L'nin Bismil ilçesinde bir adrese geleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde yapılan kimlik kontrolünde başkasına ait kimliği taşıdığı, jandarmada kayıtlarındaki fotoğrafından tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. AA / Ahmet Kaplan - 3. Sayfa Diyarbakır Jandarma Sur 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.