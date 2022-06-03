Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

AA - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan zanlı, yakalandı.

Diyarbakır'da kasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan zanlı, yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldır aranan H.L'nin Bismil ilçesinde bir adrese geleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Operasyon bölgesinde yapılan kimlik kontrolünde başkasına ait kimliği taşıdığı, jandarmada kayıtlarındaki fotoğrafından tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

AA / Ahmet Kaplan - 3. Sayfa

Diyarbakır Jandarma Sur 3. Sayfa Güncel Haberler

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