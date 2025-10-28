Haberler

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı
Adalet Bakanlığı, Erzurum Yedinci Noterliği için talipli arıyor. Bakanlık 5 defa ilana çıksa da talipli bulamıyor. 2 milyon lira gelire rağmen birinci sınıf noterliğe beşinci defa yapılan ilan atama gerçekleşmedi.

  • Erzurum Yedinci Noterliği için 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon lira olarak tahmin ediliyor.
  • Adalet Bakanlığı, Erzurum Yedinci Noterliği için beşinci ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.
  • Erzurum Yedinci Noterliği, Adnan Menderes Caddesi ile Cahar Dudayev Caddesi kesişiminden E80 Karayolu'na kadar uzanan alanda kurulacak.

Adalet Bakanlığı, uzun süredir boş bulunan Erzurum Yedinci Noterliği için yeni bir ilan yayımladı. 2024 yılı için gayrisafi geliri 2 milyon lira olarak tahmin edilen birinci sınıf noterlik için daha önce yapılan dört ilana rağmen atama yapılamadı. Beşinci ilan da bugün Resmi Gazete'de duyuruldu.

BAZI KOLAYLIKLAR TANINDI

Noterlik için 5. kez ilana çıkıldığı belirtilirken, Adalet Bakanlığı bu süreçte adaylara bazı kolaylıklar tanıdı. NTV'nin haberine göre, atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden; bu sınıflardan da istekli çıkmaması halinde bir alt sınıf noterlerden atama yapılabileceği açıklandı. Ayrıca, bu kapsamda yapılacak atamalarda normalde iki yıl olan görev süresi şartı bir yıla indirildi.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDAN ALINACAK

Buna göre, bulunduğu noterlikte en az bir yılını doldurmuş birinci sınıf veya bir alt sınıf noterler, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde başvuru yapabilecek. Başvurular, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan ekran üzerinden güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza kullanılarak yapılacak.

YEDİNCİ NOTERLİK NEREYE KURULACAK?

Erzurum Yedinci Noterliği'nin hizmet alanı da ilanda detaylı şekilde belirtildi. Buna göre noterlik; Adnan Menderes Caddesi'nin Cahar Dudayev Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, E80 Karayolu ile kesiştiği bölgeye kadar uzanan, bu iki cadde arasında kalan ada içinde, söz konusu caddelerin üzerinde ve 100 metre derinliğindeki alanlarda açılabilecek.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
