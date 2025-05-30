1.5 Milyar Lira Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

Yüksek kar vaadiyle 1 buçuk milyar lira dolandıran çeteye operasyon: 3'ü kadın 11 kişi yakalandı

Şüphelilerin para sayma anları güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Fatih ve Küçükçekmece'de onlarca kişiyi yüksek kar vaadiyle 1 buçuk milyar lira dolandıran şebeke, polis ekipleri tarafından çökertildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 3'ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin para sayma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemini (Ponzi Sistemi) kullanarak onlarca insanı dolandıran şebeke, polis ekiplerinin aylar süren çalışmaları sonucunda çökertildi. Mağdurları yaklaşık 1 buçuk milyon euro ile 5 buçuk milyon dolar dolandıran, çoğunluğu aynı ailenin üyelerinden olan ve aralarında mali müşavir, esnaf ve galerici olarak faaliyet gösteren şüphelilerin piyasaya 1 buçuk milyar lira tutarında çek sürdükleri öğrenildi. Dolandırıcıların kurbanı olan mağdurlar ise polise giderek duyurusunda bulundu.

2021 yılından bu yana yüksek kar vaadiyle insanları dolandıran şebekenin detayları belli oldu. Şebekenin yayılmak amacıyla referans sistemini kullandığı ve sisteme dahil ettikleri mağdurlar hakkında 'tefecilik' suçuyla savcılığa suç duyurusunda bulundukları; bu durumu kullanarak mağdurları tehdit ve şantaj ettikleri öğrenildi.

3'ü kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe alarak şebeke üyelerinin adreslerini tespit etti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda çoğunluğu akraba olan 3'ü kadın 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Para sayma anları güvenlik kamerasında

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları saydıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin elde ettikleri paraları saydığı anlar gözüküyor.

"İnsanları bizim tutuklanma görüntülerimizi gösterip korkuttular"

38 yaşındaki müşteki H. K., "Bizle 1 yıl boyunca ticaret yaptılar. Güvenimizi kazanıp düzenli çeklerle araba alıp tekrar satışlarını verdiğimiz halde çekleri düzenli bir şekilde ödediler. Sonra 6-7 ayın sonunda gelip bize battıklarını ve borçlarını ise tapu karşılığında ödemek istediklerini söylediler. Aramızda yazılmış çekleri iade ettik. Sonra sözleşme yaptık alacak verecek yoktur diye. Bu sözleşmeler de elimizde mevcut. Yıllardır esnafız. Bizim her şeyimiz resmidir. Bizi 6-7 ayın sonunda borçlarını bu yöntemle kapattıktan 14 ay sonra gidip bizden 'tefeci bunlar, tapuları bizden zorla aldılar' diye şikayetçi oldular. Birçok insanı mağdur ettiler. Bu sebeple tutuklandık ve hala tutuklu olan arkadaşlarımız var. Ben tahliye olduktan sonra bu durumu araştırdım. Piyasayı yaklaşık 1 buçuk milyar lira dolandırdıkları öğrendim. İnsanları bizim tutuklanma görüntülerimizi gösterip korkuttular. Şikayetçi olmayan birçok mağdur var. Bunları öğrendim ve ulaştım. Öğrendiğim kadarıyla gelip şikayetçi olmuşlar. Daha da çok insanın mağdur olduğunu biliyorum. Onlar da bu aşamadan sonra şikayetçi olacaklarını düşünüyorum" dedi.

Şüphelilerin kendisini tefecilikle suçladığını söyleyen H. K., "Şüphelilerin akrabası olan şahıs bizi tanıştırdı. Laleli'de esnaf olduğunu ve ayakkabı işini yaptıklarını söylediler. Akrabalarına da 'sen kefil olursan ticaret yaparız' dedik. O da mağdur edildi ve o da şimdi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kefil olan kişi bile tutuklandı. Bizim güvenimizi kazandıktan sonra son aldıkları arabanın çeklerini yazdırdılar ve ödemediler. Tapu vererek ödeyeceklerini söylediler ve ödediler. Ayrıca kefil olan şahıs şüphelilerin borçlarının bir kısmını ödediği söyledi. Şüpheler kefil olan şahsın da bizimle birlikte hareket ettiğini ileri sürerek ve bizi 'tefecilikle' suçlayarak bizden şikayetçi oldu ve mağdur olduk" ifadelerini kullandı.