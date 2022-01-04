3. Marmara Denizi Sempozyumu 8-9 Ocak'ta yapılacak

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara Denizi Sempozyumu'nun 3'üncüsü düzenleniyor. Sempozyumda müsilaj, kirlilik, biyoçeşitlilik, balıkçılık, deprem, Türk Boğazları ve deniz ulaşımı konuları, farklı disiplinlerce kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumu'nun 3'üncüsü, 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Marmara Denizi Sempozyumu'nun ilki 2000 yılında, ikincisi 2010 yılında gerçekleştirilmiş; günümüzde büyük sorun teşkil eden müsilaj konusu 2010 yılı sempozyumunda tartışılmış ve bugünler öngörülmüştü. Marmara Denizi Sempozyumu, bölgenin Karadeniz, Ege ve Akdeniz ile olan bağlantılarından dolayı sadece Marmara için değil, tüm Türkiye için önem taşıyor.

Sempozyumun konuşmacıları arasında TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TBMM Müsilaj Komisyonu Üyeleri, deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu yer alıyor.

İş Bankası Genel Müdürlük binasında yer alan İş Kuleleri Salonu'nda yapılacak olan sempozyumda müsilaj, kirlilik, biyoçeşitlilik, balıkçılık, deprem, Türk Boğazları ve deniz ulaşımı konuları, farklı disiplinlerce kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Sempozyum İş Bankası'nın Youtube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

Sempozyumda bu yıl, Marmara Denizi konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte özgün çalışmalar yürüten araştırmacılar ödüllendirilecek. Ödül töreni 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

Bilim insanlarını, karar vericileri, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri, bakanlıkları, balıkçı kooperatiflerini, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'ni, deniz ulaşımı ve turizm sektörlerini bir araya getiren Sempozyum'da, farklı disiplinlerden 100'ün üzerinde katılımcı Marmara Denizi'yle ilgili makaleleriyle yer alacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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