3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Cizrespor: 0
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3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Cizrespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Cizrespor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Cizrespor ile golsüz berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Cizrespor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Tolga Akbaba xx, İsmail Semih İleri xx, Batuhan Bıyıklı xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emre Baysal xx, Kerim Bölük xx, Erkan Çam xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Alper Yener xx, Soner Birinci xx, Yavuz Koç xx, Bekir Can Kara xx, Alpay Aldemir xx (Gencay Erten dk. 82 ?), Burak Evren x (Bora Yılmaz dk. 62 ?)

Cizrespor: Murat Günal xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Kağan Kayalı xx, Emrah Çalışlar xx, Özgür Kedikli xx (Hüseyin Arabacığolu dk. 68 x), Ekrem Sütçü xx, Burak Koçer xx, Furkan Özdemir xx, Emre İşçiler xx (Serhat Bütün dk. 82 ?), Burak Yılmaz xx, Hakan Doğan x (Hasan Üstübücü dk. 69 x)

Sarı kartlar: Emre Baysal, Erkan Çam, Bekir Can Kara, Soner Birinci (Osmaniyespor FK), Özgür Kedikli, Furkan Özdemir (Cizrespor) - OSMANİYE

3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Cizrespor: 0
3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Cizrespor: 0
3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Cizrespor: 0
3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Cizrespor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:23:21. #1.16#
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