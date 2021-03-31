3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Esenler Erokspor: 0
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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Esenler Erokspor: 0

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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Esenler Erokspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 29. haftası'nda Elazığ Karakoçan, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 29. haftası'nda Elazığ Karakoçan, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Doğukent

Hakemler: Önder Turgay Demirdak x, Harun Öztekin xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx

Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı xx, Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Hüseyin Fıstıkcı xx (Ahmet Fatih dk. 79 x), Muhammed Sak xx (Semih dk. 79 x), Kaan Güdü xx (Berkay Emre dk. 90 ?), Ferhat Canlı xx, Seyid Ahmet Han xx (Fatih dk. 90 ?), Batuhan Kaya xx, Ahmet Can Arık xx, Burak Kavlak xx

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Enes Soy xx (Mert dk. 82 ?), Abuzer Gaffar Toplu xx, Muharrem Öner xx, Aziz Kızılgün xx, Muammer Sarıkaya x (Hüseyin dk. 67 x), Murat Kayalı xx, Erdinç Karakaş xx, Aziz Aksoy xx, Taygun Vurgun xx

Sarı Kartlar: Ahmet Can, Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan) Aziz Aksoy (Esenler Erokspor) - ELAZIĞ

3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Esenler Erokspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Esenler Erokspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Esenler Erokspor: 0
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Esenler Erokspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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